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Пандемия коронавируса ,  
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В «Векторе» сообщили об отправке около 1 млн вакцин в российские регионы

Около 1 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона» было отправлено в регионы России. Об этом сообщила заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в интервью телеканалу «Россия 1».

«В регионы отправлено немногим менее миллиона доз», — сказала Непомнящих.

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Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков сообщил о начале исследования на людях возможности усиления иммунитета против COVID-19 c помощью третьей дозы вакцины «ЭпиВакКорона». По его словам, до этого уже прошли подобные исследования на животных: положительный эффект подтвержден, в том числе на приматах.

Вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» зарегистрировали 13 октября 2020 года. Препарат стал второй российской вакциной от COVID-19. Вакцина новосибирского центра создана на основе искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков. С их помощью иммунитет привитого человека должен «научиться» распознавать клетки вируса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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