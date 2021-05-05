«Вектор» начал проверять на людях влияние третьего укола вакцины от COVID

Новосибирский центр «Вектор» начал проверять на людях возможность усиления иммунитет против коронавируса c помощью третьего укола вакциной центра «ЭпиВакКорона». Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков, его ответ опубликован в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.

«Клинические испытания первой — второй фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся», — указал он.

Специалисты центра уже проверили результативность третьего укола вакцины на животных, положительный эффект подтвержден, в том числе на приматах.

Рыжиков признал, что вакцина «Вектора» хуже работает в случае пожилых людей. Однако, благодаря ее безвредности, можно неоднократно проводить ревакцинацию, чтобы усилить иммунитет.