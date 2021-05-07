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Лесной пожар в Омской области уничтожил 25 строений

Лесной пожар уничтожил 25 строений в деревне Каракуль Большереченского района Омской области. Об этом сообщили в областном главке МЧС, передает «РИА Новости».

«Огонь уничтожил в деревне Каракуль 25 строений, из них один продуктовый магазин, 14 жилых домов, 10 строений», — отмечается в сообщении. Всего, по данным МЧС, в деревне было 33 жилых дома.

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Для пострадавших жителей подготовили пункт временного размещения на 38 мест в гостинице «Русь» в районном поселке Большеречье. Однако пока никто из местных не захотел туда перебраться.

Огонь пришел в деревню со стороны Колосовского района через лес и болотистую местность с камышом. По данным МЧС, деревья и сухая трава вспыхнули на площади 10 га. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на дома, находящиеся поблизости. Когда сотрудники противопожарной службы прибыли на место возгорания, уже горели два дома.

Как сообщил региональный главк МЧС, пожар удалось потушить. Областная прокуратура организовала проверку. Будет оценено исполнение требований федерального законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности.

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Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц, в результате которых были уничтожены жилые дома. 

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