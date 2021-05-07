Лесной пожар в Омской области уничтожил 25 строений

Лесной пожар уничтожил 25 строений в деревне Каракуль Большереченского района Омской области. Об этом сообщили в областном главке МЧС, передает «РИА Новости».

«Огонь уничтожил в деревне Каракуль 25 строений, из них один продуктовый магазин, 14 жилых домов, 10 строений», — отмечается в сообщении. Всего, по данным МЧС, в деревне было 33 жилых дома.

Для пострадавших жителей подготовили пункт временного размещения на 38 мест в гостинице «Русь» в районном поселке Большеречье. Однако пока никто из местных не захотел туда перебраться.

Огонь пришел в деревню со стороны Колосовского района через лес и болотистую местность с камышом. По данным МЧС, деревья и сухая трава вспыхнули на площади 10 га. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на дома, находящиеся поблизости. Когда сотрудники противопожарной службы прибыли на место возгорания, уже горели два дома.