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Лавров обвинил США и ЕС в насаждении тоталитаризма

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Попытки насаждения тоталитаризма в мировых делах, которые предпринимают США и ЕС, недопустимы. Об этом в ходе выступления на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, страны Запада путем односторонних санкций пытаются противодействовать формированию полицентрического мира. Глава МИДа отметил, что для этого западными странами «продвигается концепция так называемого порядка, основанного на правилах», задуманная как подмена международного права.

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«Запад более не озабочен нормами международного права и теперь требует от всех выполнять свои правила и соблюдать установленный им порядок», — заявил Лавров.

В середине марта Лавров обвинил Запад в ведении фриковой дипломатии и выдвижении необоснованных требований в попытке отстоять свои геополитические позиции. Как считает Лавров, на Западе активно отвергаются альтернативные точки зрения как на международной арене, так и внутри самих стран.

«В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале западных лидеров появился новый феномен — фейковая, а порой и фриковая дипломатия», — отметил он.

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