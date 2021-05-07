В ФБК опровергли отъезд своих сотрудников из России

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Сообщение Telegram-канала SOTA об отъезде 40 ключевых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иноагентов) Алексея Навального за границу из-за угрозы возбуждения уголовных дел на самом деле fake news. Об этом РБК рассказал соратник Навального Леонид Волков.

«Они написали неправду, самые настоящие fake news. Больше никаких комментариев по этому поводу нет», — рассказал Волков.

SOTA ссылается на Instagram сотрудников ФБК Руслана Шаведдинова, Екатерины Мартинович, Илья Пахомова, Ольги Гусева, Анастасии Кадетовой, Георгия Албурова и Анны Велликок, которые опубликовали фотографии из Грузии. По версии издания, там сейчас находятся 40 ключевых сотрудников ФБК.

По словам юриста ФБК Ивана Жданова, в Грузии «и близко нет такого числа сотрудников». «В жизнь сотрудников на выходных мы никак не вмешиваемся, и как и где они проводят выходные, их личное дело», — добавил он.