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СМИ узнали о блокировке Парижем контракта ЕС на 1,8 млрд доз вакцины

Париж блокирует утверждение ЕК контракта с Pfizer и BioNTech, что служит предварительным условием для подписания. Возможная причина заключается в намерении Франции перевести на ее территорию мощности для выпуска препарата
Фото: Aurelien Morissard / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Aurelien Morissard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Франция затягивает окончательное подписание ЕС контракта на поставку 1,8 млрд доз вакцины до 2023 года с американской компанией Pfizer и ее партнером немецкой фирмой BioNTech. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на дипломатические источники.

Еврокомиссия должна была утвердить контракт 30 апреля, однако этого не произошло. По данным издания, причина заключается, в частности, в позиции еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Брентона, который выступает за наращивание производства вакцин на уровне ЕС.

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Фото:Thanh Hue / Reuters

Несколько источников газеты сообщили, что представитель Франции в комитете по закупкам вакцин намеренно затягивает заключение контракта под предлогом постоянно возникающих проблем, технических вопросов и необходимости прояснить детали. В результате Евросоюз может опоздать с заказом вакцины из-за промедления Парижа, отмечает издание.

По словам дипломатического источника, Париж, по-видимому, стремится перевести во Францию производственные мощности для выпуска препарата BioNTech и Pfizer. При этом на территории самой страны нет заводов, занимающихся производством сертифицированных вакцин на основе мРНК, отмечает газета. Вакцину Pfizer и BioNTech в настоящий момент производят в Бельгии и Германии.

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Фото:Kiran Ridley / Getty Images

В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС закупит у Pfizer 300 млн доз вакцины. В январе Bloomberg писал, что Евросоюз ведет переговоры с компаниями Pfizer и BioNTech об удвоении числа поставок препарата.

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В конце января французский Институт Пастера принял решение прекратить разработку своей вакцины от COVID-19. Тогда промежуточные результаты первой стадии клинических испытаний показали ее недостаточную эффективность.

Во Франции вакцинация в настоящий момент ведется четырьмя препаратами —Pfizer и BioNtech, американским Moderna, британским AstraZeneca (Vaxzevria) и Janssen от американской компании Johnson & Johnson.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Юлия Выродова Юлия Выродова
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