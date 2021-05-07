СМИ узнали о блокировке Парижем контракта ЕС на 1,8 млрд доз вакцины

Париж блокирует утверждение ЕК контракта с Pfizer и BioNTech, что служит предварительным условием для подписания. Возможная причина заключается в намерении Франции перевести на ее территорию мощности для выпуска препарата

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Франция затягивает окончательное подписание ЕС контракта на поставку 1,8 млрд доз вакцины до 2023 года с американской компанией Pfizer и ее партнером немецкой фирмой BioNTech. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на дипломатические источники.

Еврокомиссия должна была утвердить контракт 30 апреля, однако этого не произошло. По данным издания, причина заключается, в частности, в позиции еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Брентона, который выступает за наращивание производства вакцин на уровне ЕС.

Несколько источников газеты сообщили, что представитель Франции в комитете по закупкам вакцин намеренно затягивает заключение контракта под предлогом постоянно возникающих проблем, технических вопросов и необходимости прояснить детали. В результате Евросоюз может опоздать с заказом вакцины из-за промедления Парижа, отмечает издание.

По словам дипломатического источника, Париж, по-видимому, стремится перевести во Францию производственные мощности для выпуска препарата BioNTech и Pfizer. При этом на территории самой страны нет заводов, занимающихся производством сертифицированных вакцин на основе мРНК, отмечает газета. Вакцину Pfizer и BioNTech в настоящий момент производят в Бельгии и Германии.