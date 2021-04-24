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Пандемия коронавируса ,  
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Во Франции 140 человек вместо прививки Pfizer получили физраствор

Фото: Kiran Ridley / Getty Images
Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Во городе Эперне на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки американской вакциной Pfizer. Об этом сообщают издания France Bleu и LCI.

Инцидент произошел во вторник, 20 апреля. Об ошибке сообщил сам центр вакцинации: представители клиники связались со всеми 140 людьми. Часть из них уже получила дозу настоящей вакцины, часть получит 28 апреля.

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Физраствор не представлял опасности для «привитых». Для усиления безопасности на случай подобных происшествий в центр вакцинации был направлен дополнительный медработник.

По данным Министерства здравоохранения Франции, за последние сутки в стране зафиксировано 32 340 новых случаев заражения COVID-19 и 309 летальных исходов. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 5,4 млн человек, умерших — 102 525 человек.

По информации ведомства, обоими компонентами вакцины Pfizer в стране сейчас привиты 157 290 жителей страны. За последние сутки препаратом вакцинировались 6760 человек.

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Источник: JHU
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