Во Франции 140 человек вместо прививки Pfizer получили физраствор

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Во городе Эперне на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки американской вакциной Pfizer. Об этом сообщают издания France Bleu и LCI.

Инцидент произошел во вторник, 20 апреля. Об ошибке сообщил сам центр вакцинации: представители клиники связались со всеми 140 людьми. Часть из них уже получила дозу настоящей вакцины, часть получит 28 апреля.

Физраствор не представлял опасности для «привитых». Для усиления безопасности на случай подобных происшествий в центр вакцинации был направлен дополнительный медработник.