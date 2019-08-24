В Хабаровском крае пять человек погибли в ДТП с пьяным водителем

В Хабаровском крае пять человек погибли в ДТП с пьяным водителем

В Хабаровском крае в результате ДТП с участием пьяного водителя погибли пять человек, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла на 1 км трассы Благодатное — Князе-Волконское в воскресенье 00:15 по местному времени (17:15 мск субботы).

Так, Toyota RAV4 под управлением пьяного водителя 1993 года рождения съехала с дороги вправо, после чего опрокинулась. В результате погиб водитель и четыре пассажира.

В ГИБДД уточнили, что среди погибших были две девушки в возрасте 16 и 17 лет.