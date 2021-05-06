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Под Волгоградом при взрыве снаряда времен ВОВ погибли два человека

Видео: СК РФ по Волгоградской области
Видео: СК РФ по Волгоградской области
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Возле поселка Самофаловка Городищенского района в результате взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Поисковый отряд «Память» из 15 человек, в том числе 11 подростков, из поселка Новосергиевка Оренбургской области проводил раскопки недалеко от села Самофаловка. При взрыве снаряда погибли два человека — мужчина и подросток. «Волгоград Онлайн» сообщает, что мужчине было 60 лет, подростку — 15 лет.

После этого губернатор Андрей Бочаров объявил о проверке всех поисковых отрядов, работающих на территории Волгоградской области, и временно приостановил их деятельность.

После гибели ребенка из-за взрыва в Лобне задержали педагога и директора
Общество
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее в Лобне в руках у 14-летнего подростка взорвался противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. От полученных ранений ребенок умер. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 (халатность, приведшая к смерти ребенка) и ч. 2 ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК. Позже были задержаны директор и педагог центра дополнительного образования.

Волгоградская область взрыв боеприпасов Андрей Бочаров снаряд Великая Отечественная война
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