Под Волгоградом при взрыве снаряда времен ВОВ погибли два человека

Видео: СК РФ по Волгоградской области

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Возле поселка Самофаловка Городищенского района в результате взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Поисковый отряд «Память» из 15 человек, в том числе 11 подростков, из поселка Новосергиевка Оренбургской области проводил раскопки недалеко от села Самофаловка. При взрыве снаряда погибли два человека — мужчина и подросток. «Волгоград Онлайн» сообщает, что мужчине было 60 лет, подростку — 15 лет.

После этого губернатор Андрей Бочаров объявил о проверке всех поисковых отрядов, работающих на территории Волгоградской области, и временно приостановил их деятельность.