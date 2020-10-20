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СК завел дело после гибели ребенка при подрыве снаряда времен ВОВ в Лобне

Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следователи завели уголовное дело после того, как в Лобне в руках у 14-летнего подростка взорвался противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. От полученных ранений ребенок скончался, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Дело возбудили по факту незаконного оборота оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч. 2 ст. 293 и ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса).

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводится осмотр. В ходе расследования следователям предстоит установить, каким образом боеприпас оказался в руках у ребенка. Всем обстоятельствам случившегося будет дана правовая оценка. 

В июне текущего года при подрыве снаряда на полигоне в Новосибирской области пострадали пятеро военных. Инцидент произошел во время выполнения военнослужащими работ по установке ограждения из гильз 122-мм артиллерийских снарядов произошел подрыв. По данному факту следователи завели уголовное дело о халатности. 

Московская область снаряд Великая Отечественная война Следственный комитет уголовное дело подросток гибель
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