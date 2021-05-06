В Эстонии заявили о нарушении российским самолетом границы

Остров Вайндло (Фото: mil.ee)

Российский широкофюзеляжный самолет Ил-96 нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба Министерства обороны Эстонии .

В ведомстве сообщают, что утром 5 мая российский самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии около минуты.

«Транспондер самолета был включен, но у самолета не было плана полета и на момент нарушения воздушной границы не было двусторонней радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минобороны добавили, что МИД Эстонии вызвал посла России и передал ему ноту.