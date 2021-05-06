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Политика ,  
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В Эстонии заявили о нарушении российским самолетом границы

Остров Вайндло
Остров Вайндло (Фото: mil.ee)

Российский широкофюзеляжный самолет Ил-96 нарушил воздушную границу Эстонии в районе острова Вайндлоо в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба Министерства обороны Эстонии.

В ведомстве сообщают, что утром 5 мая российский самолет пробыл в воздушном пространстве Эстонии около минуты.

«Транспондер самолета был включен, но у самолета не было плана полета и на момент нарушения воздушной границы не было двусторонней радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минобороны добавили, что МИД Эстонии вызвал посла России и передал ему ноту.

Минобороны опровергло сообщения о пересечении Ил-76 границы Эстонии
Политика
Самолёт Ил-76

Еще одно сообщение о нарушении российским самолетом воздушной границы с Эстонией рядом с островом Вайндлоо было передано 4 февраля. В оборонном ведомстве отметили, что воздушное судно провело над территорией Эстонии также около минуты. После этого МИД Эстонии принял те же меры в отношении российского посла. Тогда в Минобороны России объяснили, что экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил осуществлял плановый перелет на аэродром в Калининградскую область.

Эстония Минобороны Эстонии Ил-96 российский самолет
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