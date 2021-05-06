Банк России четвертый год подряд завершил с убытком

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По итогам 2020 года убыток Банка России составил 61,5 млрд руб. Об этом сообщается в годовом отчете регулятора.

Доходы ЦБ по итогам года составили 2,404 трлн руб., а расходы превысили 2,465 трлн руб.

Нынешний показатель убытка в три раза меньше прошлогоднего. Тогда он составил 182,6 млрд руб. ЦБ завершил с убытком четвертый год подряд. В частности, в 2017 году ЦБ показал отрицательный финансовый результат в размере 435,3 млрд руб., это стало историческим рекордом. Таким образом, убыток ЦБ за последние четыре года превысил 1,1 трлн руб.

В отчете говорится, что ЦБ по итогам минувшего года нарастил долю золота и юаня в международных резервах — с 19,5 до 23,3% и с 12,3 до 12,8% соответственно. Что же касается других иностранных валют, то их доля снизилась. Доля евро сократилась с 30,8 до 29,2%, доля доллара — с 24,5 до 21,2%, доля фунта стерлингов — с 6,5 до 6,3%.