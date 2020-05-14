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Убыток ЦБ за последние три года превысил ₽1 трлн

Банк России показал убыток третий год подряд. Прибыль по итогам года ЦБ последний раз фиксировал в 2016 году
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России в прошлом году зафиксировал убыток в размере ₽182,5 млрд. Таким образом, ЦБ показал убыток третий год подряд, следует из годового отчета регулятора.

Доходы ЦБ в 2019 году составили ₽630 млрд, а расходы превысили ₽810 млрд. В эту сумму входит и передача в бюджет дивидендов от доли владения в госкорпорациях.

Убыток за 2019 год оказался чуть ниже, чем в два предыдущих года. В 2017 году ЦБ показал отрицательный финансовый результат в размере ₽435,3 млрд, что стало историческим рекордом. В 2018 году убыток ЦБ составил ₽434,7 млрд.

Общие убытки за три последних года, таким образом, превысили ₽1 трлн.

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Прибыль по итогам года Банк России последний раз фиксировал в 2016 году. Тогда она составила ₽43,7 млрд руб.

В сообщении регулятора указывается, что показатели баланса и финансовые результаты формировались в условиях снижения темпов роста экономической активности по сравнению с 2018 годом. «С учетом профицитного исполнения консолидированного бюджета, масштабных покупок валюты в рамках бюджетного правила и сохранения структурного профицита ликвидности банковского сектора сложился отрицательный финансовый результат деятельности Банка России», — говорится в документе.

«Отрицательное влияние на формирование финансового результата оказало перечисление в соответствии с федеральным законодательством в федеральный бюджет доходов от участия в капитале ПАО «Сбербанк», — добавили в ЦБ.

В апреле Министерство финансов объявило о завершении сделки по выкупу у ЦБ пакета акций Сбербанка. За 11,293 млрд акций Сбербанка (50% уставного капитала) было уплачено 2,139 трлн руб., взятых из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Автор: Артем Филипенок
Теги: ЦБ
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