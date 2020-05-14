Убыток ЦБ за последние три года превысил ₽1 трлн

Банк России показал убыток третий год подряд. Прибыль по итогам года ЦБ последний раз фиксировал в 2016 году

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России в прошлом году зафиксировал убыток в размере ₽182,5 млрд. Таким образом, ЦБ показал убыток третий год подряд, следует из годового отчета регулятора.

Доходы ЦБ в 2019 году составили ₽630 млрд, а расходы превысили ₽810 млрд. В эту сумму входит и передача в бюджет дивидендов от доли владения в госкорпорациях.

Убыток за 2019 год оказался чуть ниже, чем в два предыдущих года. В 2017 году ЦБ показал отрицательный финансовый результат в размере ₽435,3 млрд, что стало историческим рекордом. В 2018 году убыток ЦБ составил ₽434,7 млрд.

Общие убытки за три последних года, таким образом, превысили ₽1 трлн.