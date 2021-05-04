ЦБ допустил негативное влияние на экономику при новой волне COVID-19

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В случае продолжения распространения коронавируса и появления новых мутаций возможно существенное влияние на экономические процессы. Об этом говорится в докладе Центрального банка о денежной-кредитной политике за апрель 2021 года.

«Все еще возможно ухудшение эпидемической обстановки, которое может существенно повлиять на экономические процессы», — говорится в докладе.

Авторы доклада подчеркивают, что пандемия оказывает меньшее влияние на российскую и мировую экономику, как это было в середине или конце 2020 года. «Уже сейчас большинство отраслей полностью восстановились. Динамика остальных сдерживается лишь сохраняющимися ограничениями, в значительной мере связанными с пандемией», — говорится в докладе.

В Центробанке заявляют, что возвращение экономической активности на уровень конца 2019 года произойдет уже во второй половине 2021 года.