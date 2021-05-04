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Пандемия коронавируса ,  
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ЦБ допустил негативное влияние на экономику при новой волне COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В случае продолжения распространения коронавируса и появления новых мутаций возможно существенное влияние на экономические процессы. Об этом говорится в докладе Центрального банка о денежной-кредитной политике за апрель 2021 года.

«Все еще возможно ухудшение эпидемической обстановки, которое может существенно повлиять на экономические процессы», — говорится в докладе.

Авторы доклада подчеркивают, что пандемия оказывает меньшее влияние на российскую и мировую экономику, как это было в середине или конце 2020 года. «Уже сейчас большинство отраслей полностью восстановились. Динамика остальных сдерживается лишь сохраняющимися ограничениями, в значительной мере связанными с пандемией», — говорится в докладе.

В Центробанке заявляют, что возвращение экономической активности на уровень конца 2019 года произойдет уже во второй половине 2021 года.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В апреле Минэкономразвития обновило свой социально-экономический прогноз. Согласно подсчетам министерства, ВВП в 2021 году увеличится на 2,9% после падения на 3% в 2020-м, а инфляция выйдет за пределы таргета ЦБ. В то же время реальные располагаемые доходы граждан вырастут на 3%. Курс доллара к рублю в среднем за 2021 год составит 73,3 руб., а в 2022 опустится до 71,8. По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам апреля ускорилась до 3,1% против мартовских 2,5%. Продовольственные товары в апреле подорожали на 1,7% по сравнению с мартом, а непродовольственные — на 0,4%.
 

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