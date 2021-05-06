Путин оценил надежность Moderna словами «будет понятно лет через 10»
Президент России Владимир Путин считает, что надежность вакцины американской компании Moderna станет ясна только после нескольких лет ее применения. Об этом глава государства сказал в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.
«На сегодняшний день мы видим, что, к сожалению, на мировых рынках усиливается, обостряется борьба между различными производителями фармпрепаратов. Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется у себя на рынке достаточно агрессивно. Но это их вопросы. Насколько я представляю себе, в том числе и из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный. И дай бог, и надеюсь, что так и будет. Правда, так ли это на самом деле, это будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов», — отметил Путин.
Президент также потребовал повысить темпы вакцинации населения от коронавируса. «Есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации», — сказал он.
Ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин 2021, который проходил в онлайн-формате, назвали лучшую вакцину от коронавируса. По их мнению, таким препаратом как раз стала вакцина от американской компании Moderna. В шорт-лист также вошли российская вакцина «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, американские Janssen и Novavax, канадская Medicago, препарат от британско-шведской AstraZeneca, вакцина от Pfizer/BioNTech, разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.