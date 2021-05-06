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Путин оценил надежность Moderna словами «будет понятно лет через 10»

Фото: Dan Koeck / Reuters
Фото: Dan Koeck / Reuters

Президент России Владимир Путин считает, что надежность вакцины американской компании Moderna станет ясна только после нескольких лет ее применения. Об этом глава государства сказал в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«На сегодняшний день мы видим, что, к сожалению, на мировых рынках усиливается, обостряется борьба между различными производителями фармпрепаратов. Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется у себя на рынке достаточно агрессивно. Но это их вопросы. Насколько я представляю себе, в том числе и из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный. И дай бог, и надеюсь, что так и будет. Правда, так ли это на самом деле, это будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов», — отметил Путин.

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Фото:Dado Ruvic / Reuters

Президент также потребовал повысить темпы вакцинации населения от коронавируса. «Есть и то, над чем нам нужно подумать и что нужно скорректировать. А именно как раз объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации», — сказал он.

Ранее эксперты Всемирного конгресса вакцин 2021, который проходил в онлайн-формате, назвали лучшую вакцину от коронавируса. По их мнению, таким препаратом как раз стала вакцина от американской компании Moderna. В шорт-лист также вошли российская вакцина «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, американские Janssen и Novavax, канадская Medicago, препарат от британско-шведской AstraZeneca, вакцина от Pfizer/BioNTech, разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis.

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Разрешение на применение вакцины в США Moderna получила 16 декабря 2020 года. В начале нынешнего года вакцину также одобрили в Евросоюзе. Компания заключила контракты на поставку препарата с Великобританией, Канадой, Японией, Южной Кореей, Швейцарией, Израилем и рядом других стран.

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30 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от Modernа в список рекомендованных для экстренного использования. Как сообщили в организации, данные о препарате изучила Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации. Они рекомендовали использование препарата для людей от 18 лет и старше. По данным SAGE, его эффективность составила 94,1%.

вакцина коронавирус COVID-19
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