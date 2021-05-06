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Путин оценил слова о российских вакцинах и автомате Калашникова

Рабочая встреча Владимира Путина и Татьяны Голиковой
Рабочая встреча Владимира Путина и Татьяны Голиковой (Фото: kremlin.ru)

Российские вакцины от коронавируса надежны, как автомат Калашникова, отметил зарубежные высказывания о российских вакцинах президент Владимир Путин во время видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой. Его слова передает ТАСС.

«Надежны как автомат Калашникова. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов. И я думаю, он, безусловно, прав», — сказал Путин.

Путин добавил, что российские препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись в течение нескольких десятков лет.

«Они тоже весьма современные и на сегодняшний день без всякого сомнения являются наиболее надежными и наиболее безопасными», — отметил президент.

Специалистом, сравнившим «Спутник V» с автоматом, был ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер, эти слова он сказал в интервью Kronen Zeitung в феврале.

В России зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт»
Общество
Фото:РФПИ / РИА Новости

В России зарегистрировали четвертую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Российский фонд прямых инвестиций сообщает, что новая вакцина однокомпонентная и ее эффективность составляет 79,4% на основании анализа данных с 28-го дня после получения иммунизации гражданами России в рамках программы массовой вакцинации в период 5 декабря 2020 года — 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.

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Ранее для массовой вакцинации было разрешено использовать три отечественные вакцины — препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, пептидную вакцину «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» от Центра Чумакова.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса началась 18 января. Ранее Голикова объявляла, что к 23 апреля более 11 млн россиян привились по меньшей мере одной дозой вакцины, обе дозы получили 6,8 млн россиян.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Владимир Путин Татьяна Голикова вакцинация российская вакцина
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