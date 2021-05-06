Путин оценил слова о российских вакцинах и автомате Калашникова

Рабочая встреча Владимира Путина и Татьяны Голиковой (Фото: kremlin.ru)

Российские вакцины от коронавируса надежны, как автомат Калашникова, отметил зарубежные высказывания о российских вакцинах президент Владимир Путин во время видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой. Его слова передает ТАСС.

«Надежны как автомат Калашникова. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов. И я думаю, он, безусловно, прав», — сказал Путин.

Путин добавил, что российские препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись в течение нескольких десятков лет.

«Они тоже весьма современные и на сегодняшний день без всякого сомнения являются наиболее надежными и наиболее безопасными», — отметил президент.

Специалистом, сравнившим «Спутник V» с автоматом, был ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер, эти слова он сказал в интервью Kronen Zeitung в феврале.