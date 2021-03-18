Экологи обнаружили массовую гибель краснокнижных пеликанов в Дагестане

Фото: ccc05.ru

В Кизлярском районе Дагестана экоактивисты нашли мертвыми краснокнижных кудрявых пеликанов. Об этом говорится в сообщении Каспийского природоохранного центра в Instagram. Мертвые птицы были обнаружены в устье канала Старый Бахтемир, в 10 км от поселка Красный Рыбак.

«У нас есть береговой патруль, мы отвечаем за берег Каспия, залива, и наши активисты обнаружили павших птиц, сразу взяли анализы, будем туда повторно выезжать с орнитологами — возможно, какие-то птицы окольцованы, пеликан — птица краснокнижная», — рассказал РБК директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов.

Видео: «Каспийский природоохранный центр»

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По его словам, в качестве причин рассматриваются три версии. «Птичий мор, отравление, также могли замерзнуть. Кроме того, могло быть большое скопление птиц», — добавил он.

РБК направил запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана.