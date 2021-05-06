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Мать и двое детей погибли при пожаре в Саратовской области

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Саратовской области, сообщается на сайте Главного управления МЧСпо региону.

Пожар возник в ночь на 6 мая в доме, расположенного в поселке Красный Текстильщик.

По данным региональной прокуратуры, погибшие — мать и двое детей. На Фосфоритной улице загорелся одноэтажного частного дома.

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«В результате пожара погибла 31-летняя женщина и две девочки 11 и трех лет», — говорится в сообщении ведомства. Глава семьи находится на заработках. Прокуратура проводит проверку.

В конце апреля при пожаре в многоквартирном доме на станции Аскиз в Хакасии погибли трое детей. Мать отлучилась из дому, оставив детей одних. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до четырех лет.

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