Мать и двое детей погибли при пожаре в Саратовской области

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Саратовской области, сообщается на сайте Главного управления МЧСпо региону.

Пожар возник в ночь на 6 мая в доме, расположенного в поселке Красный Текстильщик.

По данным региональной прокуратуры, погибшие — мать и двое детей. На Фосфоритной улице загорелся одноэтажного частного дома.

«В результате пожара погибла 31-летняя женщина и две девочки 11 и трех лет», — говорится в сообщении ведомства. Глава семьи находится на заработках. Прокуратура проводит проверку.