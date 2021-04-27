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Трое детей погибли при пожаре в Хакасии

В Хакасии вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме на станции Аскиз, в результате трое детей погибли. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

«В районную больницу доставлены трое детей <...> которые через непродолжительное время скончались», — отмечается в сообщении.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

По предварительной версии, вечером 26 апреля 30-летняя мать вышла по делам, оставив в квартире одних 6-летнюю и 7-летнюю дочерей и 4-летнего сына. Когда начался пожар, дети не смогли самостоятельно выбраться наружу. «Наряду с другими следствие рассматривает в качестве приоритетной версию о детской шалости с огнем», — указал СК.

Ранее в Сургуте завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух несовершеннолетних детей при пожаре в частном доме. По версии СК, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Погибли два ребенка, в возрасте трех и семи лет. Кроме того, двое взрослых были госпитализированы.

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