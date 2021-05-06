МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Чукотским морем

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух после того, как над акваторией Чукотского моря была обнаружена приближающаяся к границе России воздушная цель, говорится в сообщении Национального центра управления обороной, поступившем в РБК.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», — сообщили военные.

Экипаж МиГ-31 установил, что это стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Российский самолет сопроводил американского разведчика над акваторией Чукотского моря. После того как RC-135 развернулся, истребитель вернулся на аэродром базирования.

Полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами. Американский самолет российской границы не нарушил.