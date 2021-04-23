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Истребитель МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Тихим океаном

Самолет-разведчик RC-135 ВВС
Самолет-разведчик RC-135 ВВС (Фото: ТАСС)

Истребитель МиГ-31 совершил вылет для сопровождения стратегического самолета-разведчика США над Тихим океаном. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. <...> Нарушения государственной границы не допущено», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе флота отметили, что полет прошел в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После разворота самолета ВВС США МиГ-31 вернулся в аэропорт базирования.

Похожий инцидент произошел 10 апреля. МиГ-31 перехватил над Тихим океаном самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Американский самолет развернулся в другую сторону от границы России, а российский истребитель вернулся в аэропорт базирования.

МиГ ВВС США Тихий океан истребитель
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