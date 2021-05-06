Кулеба не увидел противоречия интересам Киева во встрече Путина и Байдена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит в саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ничего, что могло бы идти вразрез с интересами Киева. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

По его словам, он разделяет беспокойство по поводу встречи двух лидеров «из-за отсутствия информации и теорий заговора».

«Но я вижу это с другой точки зрения — с дипломатической. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере на данный момент», — отметил Кулеба.

В апреле Байден в ходе телефонного разговора предложил своему российскому коллеге встретиться. Белый дом не исключил, что саммит двух лидеров может пройти летом этого года. В Кремле подтвердили, что речь идет о летних месяцах, но дата еще не определена. Вашингтон предлагал провести встречу в Европе. Свою готовность принять лидеров уже выразили несколько стран, в том числе Финляндия и Австрия.