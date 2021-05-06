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Кулеба не увидел противоречия интересам Киева во встрече Путина и Байдена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит в саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ничего, что могло бы идти вразрез с интересами Киева. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

По его словам, он разделяет беспокойство по поводу встречи двух лидеров «из-за отсутствия информации и теорий заговора».

«Но я вижу это с другой точки зрения — с дипломатической. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере на данный момент», — отметил Кулеба.

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Энтони Блинкен

В апреле Байден в ходе телефонного разговора предложил своему российскому коллеге встретиться. Белый дом не исключил, что саммит двух лидеров может пройти летом этого года. В Кремле подтвердили, что речь идет о летних месяцах, но дата еще не определена. Вашингтон предлагал провести встречу в Европе. Свою готовность принять лидеров уже выразили несколько стран, в том числе Финляндия и Австрия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что одной из тем станут отношения с Москвой.

По словам американского лидера, он «надеется и ожидает» встречи с Путиным в июне в Европе. В свою очередь в Кремле указали на противоречивость действий США, что затрудняет принятие решения о проведении саммита. «Мы видим, что на словах есть предложение говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны друг другу — нам что-то интересно, американцам что-то интересно. И вполне естественно, что мы можем взаимодействовать <...> Но при этом одновременно или на следующий день после этих слов каждый раз наступает действие по вот тому самому сдерживанию России или проявлению просто каких-то враждебных шагов», — говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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