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Псаки не стала комментировать блокировку Трампа в соцсетях

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уклонилась от ответа на вопрос о блокировке аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в социальных сетях. Ее попросили прокомментировать слова сенатора Теда Круза, который заявил: если крупнейшие IT-компании могут «заткнуть рот» бывшему президенту, то что им помешает заставить замолчать других американцев.

«Это решение [о блокировке] независимого совета, и мы не собираемся комментировать будущее аккаунтов бывшего президента в социальных сетях», — заявила Псаки в ходе брифинга.

Заблокированный в Twitter Трамп запустил свой сайт
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Фото:Carlo Allegri / Reuters

В мае независимый надзорный совет Facebook отказался разблокировать профили Трампа — его аккаунты в Facebook и Instagram были заблокированы после штурма Капитолия его сторонниками. Однако совет не согласился с бессрочной блокировкой аккаунтов бывшего американского лидера. Facebook рекомендовано в течение шести месяцев пересмотреть этот вопрос и дать ответ, соответствующий правилам для других пользователей.

Трамп раскритиковал решение надзорного совета Facebook, не ставшего разблокировать его профили, назвав блокировку
Facebook, Twitter и Google «полным позором и унижением» для Соединенных Штатов. Он лишился свободы слова, так как «леворадикальные дурни боятся правды, но правда все равно проявится», заявил экс-президент.

Ранее Псаки говорила, что в Белом доме не скучают по твитам Трампа.

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