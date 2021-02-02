Псаки оценила блокировку Трампа в Twitter

Белый дом не скучает по высказываниям экс-президента США Дональда Трампа в Twitter, которого в этой социальной сети заблокировали навсегда после штурма Конгресса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, передает The Hill.

«Не могу сказать, что мы скучаем по нему в Твиттере», — отметила она.

Псаки добавила, что в Белом доме в принципе не тратят много времени «на разговоры или размышления» о Трампе.

Сторонники Трампа ворвались в Конгресс в начале января, что привело к человеческим жертвам. После этого противники политика обвинили его в провоцировании беспорядков, а соцсети начали массово банить связанные с ним аккаунты. Так, помимо Twitter работу страниц Трампа ограничивали Facebook, Instagram, Snapchat и стриминговая платформа Twitch.