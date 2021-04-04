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СМИ узнали о галлюцинациях и паранойе у сбившего полицейских у Капитолия

Напавший на сотрудников правоохранительных органов у здания Капитолия в Вашингтоне Ноа Грин страдал от галлюцинаций, паранойи и суицидальных мыслей. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на источник среди чиновников.

По словам источника, следователи уделяют все больше внимания психическому здоровью подозреваемого. Они побеседовали с родственниками мужчины, которые сообщили, что у него появлялись бредовые мысли.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники передал, что злоумышленнику было 25 лет и он был жителем штата Индиана. По данным источника, Грин в Facebook высказывался в поддержку движения «Нация ислама», выступая за распространение ислама, за улучшение положения афроамериканцев.

Полицейский погиб после нападения у здания Капитолия
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Нападение у Капитолия произошло 2 апреля. Грин на автомобиле сбил двух полицейских около здания, после чего врезался в ограждение. Затем он вышел из машины и напал с ножом на полицейских. Один из них умер, второй был госпитализирован. Самого нападавшего также отвезли в больницу, где позднее он скончался.

В полиции заявляли об отсутствии доказательств того, что происшедшее — теракт. Однако власти пообещали проверить и эту версию.

 

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