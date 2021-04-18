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В США задержали угрожавшую убить Камалу Харрис женщину

В США 39-летнюю жительницу Майями (штат Флорида) Нивиану Петит Фелпс задержали после того, как она угрожала убить вице-президента страны Камалу Харрис. Об этом сообщает региональное отделение NBC со ссылкой на Секретную службу США.

Угрозы женщина высказывала в сообщениях, которые отправляла мужу в тюрьму через специальное американское приложения для общения с заключенными. Всего она переслала ему пять 30-секундных видео и две фотографии. «На видео Фелпс жалуется и говорит о ненависти к президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис. <...> В этих видеороликах Фелпс также сделала заявления об убийстве вице-президента Харрис», — заявили власти.

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Как уточняет регионально отделение NBC, в одном из видео Фелпс заявила, что некто заплатил ей за убийство Харрис $53 тыс., и она намерена выполнить заказ. В другой раз женщина пообещала, что вице-президент умрет через 50 дней. Власти также указали, что она скидывала мужу фотографии, где позировала с пистолетом и мишенями. В феврале Фелпс запросила разрешении на скрытое ношение оружия.

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Фото:Brent Stirton / Getty Images

Мать задержанной Герои Пети заявила, что ее дочь больна и не понимает, что делает, поэтому не заслуживает наказания. Пети указала, что у ее дочери двое детей, а ее муж сидит в тюрьме уже 10 лет. Сейчас Фелпс содержится в Федеральном центре заключения в Майами

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