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Общество ,  
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Путин выразил соболезнования после обрушения метромоста в Мексике

Фото: Hector Vivas / Getty Images
Фото: Hector Vivas / Getty Images

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору после обрушения метромоста в Мехико. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Свои соболезнования также выразил МИД России. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится на сайте ведомства.

Число жертв при обрушении метромоста в Мехико увеличилось
Общество

Вечером 3 мая около 22:30 по местному времени (4 мая 6:30 мск) в столице Мексики на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos обрушился мост, когда по нему проходил поезд. Под обрушенными конструкциями моста оказались несколько автомобилей, которые тогда двигались по дороге под линией метрополитена. Момент обрушения попал на камеры системы уличного видеонаблюдения.

Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум накануне сообщала, что в результате происшествия погибли 27 человек.

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Позже представители прокуратуры Мехико в Twitter опубликовали список 25 погибших с указанием имен и возраста. «Прокуратура Мехико информирует, что тела всех погибших в ходе прискорбных событий на 12-й линии столичного метрополитена были опознаны и переданы родственникам», — отмечалось в сообщении.

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В Мексике объявлен трехдневный траур по погибшим при крушении моста в Мехико, указ подписал президент страны, пишет El Universal.

Мексика Владимир Путин МИД России
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Количество погибших при обрушении метромоста в Мехико достигло 27 человек
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Обрушение метромоста в Мехико. Видео с места ЧП
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Число жертв при обрушении метромоста в Мехико увеличилось
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