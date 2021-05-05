Путин выразил соболезнования после обрушения метромоста в Мексике

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору после обрушения метромоста в Мехико. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу трагических последствий обрушения метромоста в Мехико. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Свои соболезнования также выразил МИД России. «Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится на сайте ведомства.

Вечером 3 мая около 22:30 по местному времени (4 мая 6:30 мск) в столице Мексики на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos обрушился мост, когда по нему проходил поезд. Под обрушенными конструкциями моста оказались несколько автомобилей, которые тогда двигались по дороге под линией метрополитена. Момент обрушения попал на камеры системы уличного видеонаблюдения.