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Политика ,  
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Корабль Черноморского флота отразил налет авиации во время учений в Сирии

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Команда малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» Черноморского флота во время военных учений в сирийском порту Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России, отразил налет авиации условного противника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает «Интерфакс».

«В ходе тренировки расчет корабельного боевого информационного поста обнаружил условные цели, а расчет ПВО при подходе воздушных нарушителей на дистанцию поражения уничтожил их электронными пусками высокоточного оружия», — сообщили в Минобороны.

Учения прошли согласно плану боевой подготовки сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, уточняют в пресс-службе ведомсвта.

Шойгу объявил о проверке боеготовности армии
Политика
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

Ранее глава Министерства обороны Сергей Шойгу объявил о начале проверки боеготовности армии на всей территории России. Всего в апреле военное ведомство планировало провести более 4 тыс. разных учений во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Средиземное море Черноморский флот ВМФ России
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