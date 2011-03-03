Разрушенные за время войны в Сирии памятники и святыни. Фотогалерея
Гражданская война в Сирии привела к разрушению большого количества памятников. Некоторые из них пострадали во время боев, другие были взорваны террористами, а часть боевики продали на черном рынке. Что происходило с всемирным культурно-историческим наследием в Сирии — в материале РБК
Каменные львы, которые были созданы в VIII веке до нашей эры ассирийцами, были обнаружены во время археологических раскопок в Алеппо. В 1980-е годы они были перевезены в Ракку и установлены в центре города
Боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), захватившие Ракку в 2013 году и объявившие город своей столицей, занимались уничтожением ассирийских памятников. По приказу командования террористов львы были уничтожены бульдозером
Монументальная (триумфальная) арка в Пальмире была создана в III веке в годы правления римского императора Септимия Севера. Она считалась одной из визитных карточек города. На части российских учебников по истории древнего мира (для 5-го класса) она была изображена на обложке
Захватившие Пальмиру в 2015 году боевики «Исламского государства» в октябре взорвали ее с помощью динамита. В результате от арки остались лишь остатки колонн. Уничтожение памятника осудила ООН
Хомс стал одним из первых городов, где начались антиправительственные демонстрации. В августе 2015 года этот район контролировался экстремистами, которые начали уничтожение религиозных святынь. Большая часть монастыря святого Элиана была разрушена бульдозерами
Мемориал Мец-Егерн был создан в городе Дейр-эз-Зор в память о тысячах армян, погибших в концлагерях во время Первой мировой войны (они были изгнаны в эту часть Сирии в 1915–1916 годах). В Дейр-эз-Зоре до начала войны проживала большая армянская диаспора
Большая часть Дейр-эз-Зора была захвачена боевиками ИГ, но бои в городе с осажденным правительственным гарнизоном продолжались до 2017 года. Музей и мемориал были разграблены и сильно разрушены боевиками. Правительство Башара Асада пообещало их восстановить
Крепость госпитальеров Крак-де-Шевалье была создана в X–XI веках. Она находится рядом с современной сирийско-ливанской границей
Крепость контролировалась противниками Башара Асада в 2013–2014 годах. Правительственной армии удалось выбить мятежников из нее в марте 2014 года. В ходе боев крепость существенно пострадала от снарядов. Кроме того, была разрушена часть стены, что позволило солдатам ворваться внутрь
Сам музей был разграблен захватившими Пальмиру боевиками «Исламского государства». Статую льва они скинули с постамента, в результате чего она получила серьезные повреждения. Впоследствии реставраторы смогли ее восстановить
Великая мечеть Алеппо (также известная под названием Мечеть Омейядов) возникла в VIII веке. В течение нескольких веков она достраивалась, при турках-сельджуках был возведен 45-метровый минарет
Во время гражданской войны в Алеппо шли непрерывные бои между правительственной армией и отрядами «Свободной сирийской армии». Пострадала в том числе и Великая мечеть: был разрушен минарет, взорваны двери, стены испещрены пулями
Расположенный в центре Старого города Алеппо рынок Аль-Мадина является одной из главных достопримечательностей города. Созданный в XV–XVI веках, он был одним из главных торговых центров не только Сирии, но и всего Ближнего Востока
В ходе боев между правительственной армией и отрядами вооруженной оппозиции рынок, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, серьезно пострадал от минометных и артиллерийских обстрелов. Сгорели сотни торговых точек, однако значительная часть рынка все же была сохранена
Храм Баала (Бэла) в Пальмире был одной из главных святынь города. Построенный в 32-м году нашей эры, он был посвящен верховному богу Баалу (главному божеству у семитских народов)
Мечеть Халида Ибн аль-Валида в Хомсе была создана в XX веке и посвящена военачальнику Халиду Ибн аль-Валиду, который в VII веке руководил операцией по захвату Сирии (на тот момент части Византии) арабскими отрядами. Мечеть была одним из главных центров паломничества
В ходе боев за Алеппо мечеть использовали как оружейный склад. Здание сильно пострадало во время сражений между правительственными войсками и «Свободной сирийской армией». Сейчас оно уже восстановлено, в том числе за счет Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова
Храм Баалшамина в Пальмире был создан во II веке нашей эры и посвящен божеству, которому поклонялись народы, населявшие эту территорию в те времена. Храм обнаружили в 1950-е годы швейцарские археологи.