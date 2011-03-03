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Военная операция в Сирии ,  
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Разрушенные за время войны в Сирии памятники и святыни. Фотогалерея

Гражданская война в Сирии привела к разрушению большого количества памятников. Некоторые из них пострадали во время боев, другие были взорваны террористами, а часть боевики продали на черном рынке. Что происходило с всемирным культурно-историческим наследием в Сирии — в материале РБК
Статуи львов в Ракке (VIII в. до н.э.)
Фото:Alain le Metayer / DGAM
Фото: Alain le Metayer / DGAM

Каменные львы, которые были созданы в VIII веке до нашей эры ассирийцами, были обнаружены во время археологических раскопок в Алеппо. В 1980-е годы они были перевезены в Ракку и установлены в центре города

Фото:DGAM / UNESCO
Фото: DGAM / UNESCO

Боевики «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), захватившие Ракку в 2013 году и объявившие город своей столицей, занимались уничтожением ассирийских памятников. По приказу командования террористов львы были уничтожены бульдозером

Монументальная арка в Пальмире
Фото:Wolfram Kastl / DPA / ТАСС
Фото: Wolfram Kastl / DPA / ТАСС

Монументальная (триумфальная) арка в Пальмире была создана в III веке в годы правления римского императора Септимия Севера. Она считалась одной из визитных карточек города. На части российских учебников по истории древнего мира (для 5-го класса) она была изображена на обложке

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Захватившие Пальмиру в 2015 году боевики «Исламского государства» в октябре взорвали ее с помощью динамита. В результате от арки остались лишь остатки колонн. Уничтожение памятника осудила ООН

Церковь святого Элиана в Хомсе
Фото:ValerioDeC / Twitter
Фото: ValerioDeC / Twitter
Церковь святого Элиана (Иулиана) была заложена в V веке и являлась одной из главных достопримечательностей города Хомс в центральной Сирии. В монастыре, который возник вокруг церкви, находился саркофаг христианского мученика Элиана Эмесского
Фото:AP
Фото: AP

Хомс стал одним из первых городов, где начались антиправительственные демонстрации. В августе 2015 года этот район контролировался экстремистами, которые начали уничтожение религиозных святынь. Большая часть монастыря святого Элиана была разрушена бульдозерами

Армянский мемориал в Дейр-эз-Зоре
Фото:Ashnag / Wikipedia.org
Фото: Ashnag / Wikipedia.org

Мемориал Мец-Егерн был создан в городе Дейр-эз-Зор в память о тысячах армян, погибших в концлагерях во время Первой мировой войны (они были изгнаны в эту часть Сирии в 1915–1916 годах). В Дейр-эз-Зоре до начала войны проживала большая армянская диаспора

Фото:Олег Блохин / Facebook
Фото: Олег Блохин / Facebook

Большая часть Дейр-эз-Зора была захвачена боевиками ИГ, но бои в городе с осажденным правительственным гарнизоном продолжались до 2017 года. Музей и мемориал были разграблены и сильно разрушены боевиками. Правительство Башара Асада пообещало их восстановить

Крепость Крак-де-Шевалье
Фото:OPIS Zagreb / Shutterstock
Фото: OPIS Zagreb / Shutterstock

Крепость госпитальеров Крак-де-Шевалье была создана в X–XI веках. Она находится рядом с современной сирийско-ливанской границей

Фото:Khaled al-Hariri / Reuters
Фото: Khaled al-Hariri / Reuters

Крепость контролировалась противниками Башара Асада в 2013–2014 годах. Правительственной армии удалось выбить мятежников из нее в марте 2014 года. В ходе боев крепость существенно пострадала от снарядов. Кроме того, была разрушена часть стены, что позволило солдатам ворваться внутрь

Статуя «Лев Аллат» в Пальмире
Фото:Mappo / Wikipedia.org
Фото: Mappo / Wikipedia.org
«Лев Аллат» — статуя льва, охранявшая вход в храм богини Аллат. Она была создана в I веке нашей эры и считалась одним из памятников древнеарабской (доисламской) культуры. Обнаружить ее удалось польским археологам в 1977 году, после реставрации льва поместили возле входа в музей Пальмиры
Фото:Hassan Ammar / AP
Фото: Hassan Ammar / AP

Сам музей был разграблен захватившими Пальмиру боевиками «Исламского государства». Статую льва они скинули с постамента, в результате чего она получила серьезные повреждения. Впоследствии реставраторы смогли ее восстановить

Великая мечеть Алеппо
Фото:Adwo / Shutterstock
Фото: Adwo / Shutterstock

Великая мечеть Алеппо (также известная под названием Мечеть Омейядов) возникла в VIII веке. В течение нескольких веков она достраивалась, при турках-сельджуках был возведен 45-метровый минарет

Фото:Hassan Ammar / AP
Фото: Hassan Ammar / AP

Во время гражданской войны в Алеппо шли непрерывные бои между правительственной армией и отрядами «Свободной сирийской армии». Пострадала в том числе и Великая мечеть: был разрушен минарет, взорваны двери, стены испещрены пулями

Древний рынок Аль-Мадина в Алеппо
3 марта 2011 года
3 марта 2011 года (Фото: Fabian Bimmer / Reuters)

Расположенный в центре Старого города Алеппо рынок Аль-Мадина является одной из главных достопримечательностей города. Созданный в XV–XVI веках, он был одним из главных торговых центров не только Сирии, но и всего Ближнего Востока

Фото:George Ourfalian / Reuters
Фото: George Ourfalian / Reuters

В ходе боев между правительственной армией и отрядами вооруженной оппозиции рынок, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, серьезно пострадал от минометных и артиллерийских обстрелов. Сгорели сотни торговых точек, однако значительная часть рынка все же была сохранена

Храм Баала в Пальмире
Фото:imago stock&people / ТАСС
Фото: imago stock&people / ТАСС

Храм Баала (Бэла) в Пальмире был одной из главных святынь города. Построенный в 32-м году нашей эры, он был посвящен верховному богу Баалу (главному божеству у семитских народов)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Комплекс был практически разрушен во время оккупации Пальмиры боевиками «Исламского государства» при помощи взрывчатки. Осталась лишь арка перед входом
Мечеть Халида Ибн аль-Валида в Хомсе
Фото:AAlsaiad / Wikipedia.org
Фото: AAlsaiad / Wikipedia.org

Мечеть Халида Ибн аль-Валида в Хомсе была создана в XX веке и посвящена военачальнику Халиду Ибн аль-Валиду, который в VII веке руководил операцией по захвату Сирии (на тот момент части Византии) арабскими отрядами. Мечеть была одним из главных центров паломничества

Фото:Thaer Al Khalidiya / Reuters
Фото: Thaer Al Khalidiya / Reuters

В ходе боев за Алеппо мечеть использовали как оружейный склад. Здание сильно пострадало во время сражений между правительственными войсками и «Свободной сирийской армией». Сейчас оно уже восстановлено, в том числе за счет Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова

Храм Баалшамина в Пальмире
Фото:Bernard Gagnon / Wikipedia.org
Фото: Bernard Gagnon / Wikipedia.org

Храм Баалшамина в Пальмире был создан во II веке нашей эры и посвящен божеству, которому поклонялись народы, населявшие эту территорию в те времена. Храм обнаружили в 1950-е годы швейцарские археологи.

Грабить храм начали уже в начале гражданской войны, когда отдельные части Сирии брали под контроль отряды вооруженной оппозиции. В 2015 году храм взорвали боевики «Исламского государства».
Автор
Артем Филипенок
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