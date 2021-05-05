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Пресную воду под Азовским морем начнут добывать для Крыма с июля

Скважины для снабжения Крыма водой начнут бурить в Азовском море с июля. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. <...> Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин», — отметил он.

Глава Крыма сообщил о запасах пресной воды под дном Азовского моря
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Мужчина на набережной Азовского моря

Хуснуллин уточнил, что пока неизвестно, хватит ли запасов воды под морем для обеспечения потребностей полуострова. Также, по словам вице-премьера, поступающая из уже пробуренных скважин вода пригодна только как техническая, а не питьевая.

В марте Хуснуллин обещал, что первые пресноводные скважины на дне Азовского моря начнут бурить в апреле. Морские суда должны были приступить к изучению потенциала таких скважин с 15 апреля.

Глава Крыма Сергей Аксенов 26 апреля заявил, что в ходе исследований в Азовском море было установлено, что под его дном есть пресная вода. «Какого качества эта вода, какой дебет там возможно добывать, пока никто не знает», — уточнял он. Результаты должны стать яснее в июне.

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До 2014 года вода в Крым поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Она обеспечивала 85% потребности сельского хозяйства территории в пресной воде. Затем Украина перекрыла шлюзы и построили дамбу, полностью отрезав Крым от канала. В связи с этим на полуострове начались проблемы с водоснабжением.

Крым Азовское море пресная вода Марат Хуснуллин
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