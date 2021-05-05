Пресную воду под Азовским морем начнут добывать для Крыма с июля

Скважины для снабжения Крыма водой начнут бурить в Азовском море с июля. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. <...> Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин», — отметил он.

Хуснуллин уточнил, что пока неизвестно, хватит ли запасов воды под морем для обеспечения потребностей полуострова. Также, по словам вице-премьера, поступающая из уже пробуренных скважин вода пригодна только как техническая, а не питьевая.

В марте Хуснуллин обещал, что первые пресноводные скважины на дне Азовского моря начнут бурить в апреле. Морские суда должны были приступить к изучению потенциала таких скважин с 15 апреля.