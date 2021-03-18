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Власти приготовились добывать пресную воду для Крыма под Азовским морем

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Первые пресноводные скважины на дне Азовского моря, как ожидается, начнут бурить в апреле 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, его слова приводятся на сайте Кремля.

«Мы продолжаем вести работу по разведыванию дополнительного объема скважин. Также мы продолжаем вести работу по изучению возможности подачи воды со дна Азовского моря. Мы уже провели определенные проектные работы, и в апреле, хочу сказать, выйдем на бурение первых скважин», — сказал Хуснуллин.

Планируется, что до 2024 года объем подачи воды в Крым и Севастополь будет увеличен почти вдвое, до 300 тыс. кубометров, уточнил вице-премьер.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Он выразил надежду, что курортный сезон пройдет без ограничений в подаче воды благодаря активному бурению артезианских скважин. В частности, 17 скважин планируется пробурить на территории Севастополя.

Генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков, в свою очередь, сообщил на совещании, что с 15 апреля морские суда приступят к изучению возможности получения пресной воды под дном Азовского моря. По его словам, за последние четыре месяца пробурили более 26 скважин, что позволяет получать свыше 40 тыс. кубометров воды в сутки. «В настоящее время работает десять буровых комплексов с задачей до начала сезона пробурить порядка 40 скважин и добыть 70 тыс. кубометров пресной воды», — добавил Горьков.

В Севастополе ввели в эксплуатацию новый водозабор на реке Бельбек. Военные построили комплекс забора и очистки воды за 115 дней. Город будет получать около 65 тыс. кубометров воды в сутки.

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Ранее пресная вода поступала на полуостров из Днепра по построенному в середине XX века Северо-Крымскому каналу, он покрывал 85% потребностей жителей Крыма. Но после вхождения Крыма в состав России Украина решила перекрыть подачу воды и в 2017 году возвели в русле канала дамбу. Несколько лет регион получал воду из водохранилищ и подземных артезианских источников. В 2020 году три водохранилища обмелели, и в ряде населенных пунктов водоснабжение пришлось ограничить.

Марат Хуснуллин Владимир Путин Крым скважины водоснабжение Азовское море
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