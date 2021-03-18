Власти приготовились добывать пресную воду для Крыма под Азовским морем

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Первые пресноводные скважины на дне Азовского моря, как ожидается, начнут бурить в апреле 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, его слова приводятся на сайте Кремля.

«Мы продолжаем вести работу по разведыванию дополнительного объема скважин. Также мы продолжаем вести работу по изучению возможности подачи воды со дна Азовского моря. Мы уже провели определенные проектные работы, и в апреле, хочу сказать, выйдем на бурение первых скважин», — сказал Хуснуллин.

Планируется, что до 2024 года объем подачи воды в Крым и Севастополь будет увеличен почти вдвое, до 300 тыс. кубометров, уточнил вице-премьер.

Он выразил надежду, что курортный сезон пройдет без ограничений в подаче воды благодаря активному бурению артезианских скважин. В частности, 17 скважин планируется пробурить на территории Севастополя.