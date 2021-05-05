Аналитики назвали самый заинтересованный в беспилотном транспорте город

Жители Москвы и Петербурга относятся к беспилотному транспорту более прохладно. Среди респондентов-москвичей им готовы пользоваться 36%, не готовы 43%. Из числа петербуржцев положительный ответ дали 37%, отрицательный — 38%.

SuperJob провел тот же опрос среди 1,6 тыс. человек из 438 населенных пунктов Росссии. Он показал, что в целом мужчины доверяют беспилотному транспорту больше, чем женщины (43% против 28%). Из общего числа всех опрошенных 36% участников готовы пересесть в беспилотники хоть завтра, 37% признались, что пока не хотят испытывать на себе такую технологическую новинку. Больше всего тех, кто готов путешествовать в транспорте, управляемом искусственным интеллектом, среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (46%).

В прошлом году исследование НТИ Автонет показало, что на беспилотном такси готовы ездить 77% россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Самый высокий процент позитивных ответов также был в Казани (83%). В Москве беспилотное такси были готовы использовать 79% людей.