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Аналитики назвали самый заинтересованный в беспилотном транспорте город

Среди жителей 16 городов-миллионников России, включая Москву и Санкт-Петербург, больше всего заинтересованы в беспилотном транспорте горожане из Казани. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob, данные есть у РБК.

Среди респондентов из Казани 45% заявили, что готовы ездить на беспилотниках. Против выступили 33%.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Второе место делят Екатеринбург и Челябинск. В этих городах «за» выступили 42%, «против» — 32%. Тройку лидером замыкает Воронеж. Бесплотный транспорт здесь также поддержали 42% жителей, участвовавших в опросе, однако против высказались 34%.

В опросе участвовали 9 тыс. респондентов — по 1 тыс. из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 из других городов-миллионников. Исследование проводилось среди экономически активного населения старше 18 лет с 15 по 29 марта.

Жители Москвы и Петербурга относятся к беспилотному транспорту более прохладно. Среди респондентов-москвичей им готовы пользоваться 36%, не готовы 43%. Из числа петербуржцев положительный ответ дали 37%, отрицательный — 38%.

SuperJob провел тот же опрос среди 1,6 тыс. человек из 438 населенных пунктов Росссии. Он показал, что в целом мужчины доверяют беспилотному транспорту больше, чем женщины (43% против 28%). Из общего числа всех опрошенных 36% участников готовы пересесть в беспилотники хоть завтра, 37% признались, что пока не хотят испытывать на себе такую технологическую новинку. Больше всего тех, кто готов путешествовать в транспорте, управляемом искусственным интеллектом, среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. (46%).

В прошлом году исследование НТИ Автонет показало, что на беспилотном такси готовы ездить 77% россиян в возрасте от 18 до 65 лет. Самый высокий процент позитивных ответов также был в Казани (83%). В Москве беспилотное такси были готовы использовать 79% людей.

Казань беспилотный транспорт Опрос Superjob
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