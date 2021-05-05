Аналитики назвали самый заинтересованный в беспилотном транспорте город
Среди жителей 16 городов-миллионников России, включая Москву и Санкт-Петербург, больше всего заинтересованы в беспилотном транспорте горожане из Казани. Такие результаты показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob, данные есть у РБК.
Среди респондентов из Казани 45% заявили, что готовы ездить на беспилотниках. Против выступили 33%.
Второе место делят Екатеринбург и Челябинск. В этих городах «за» выступили 42%, «против» — 32%. Тройку лидером замыкает Воронеж. Бесплотный транспорт здесь также поддержали 42% жителей, участвовавших в опросе, однако против высказались 34%.
В опросе участвовали 9 тыс. респондентов — по 1 тыс. из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 из других городов-миллионников. Исследование проводилось среди экономически активного населения старше 18 лет с 15 по 29 марта.