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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре объяснили важность второй дозы вакцины от коронавируса

Только одна доза вакцины от коронавируса защитит человека от инфекции не более, чем на три месяца. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает «РИА Новости».

Он пояснил, что после первой дозы вырабатывается гуморальный иммунитет. «Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2-3 месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины», — указал специалист.

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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Повторная прививка формирует Т-клеточный иммунитет, который, по словам Горелова, обеспечивает надежную защиту от инфекции. Пропуская вторую прививку, человек «фактически сводит на нет эффективность первой дозы».

Эпидемиолог добавил, что оптимальный срок между двумя дозами вакцин, как правило, составляет до 45 дней, однако в условиях пандемии его сократили до 21 дня.

В России с 18 января по поручению президента Владимира Путина началась массовая вакцинация жителей от коронавируса. Для этого разрешено использовать три зарегистрированные отечественные вакцины — препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, пептидную вакцину «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» от Центра Чумакова.

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Глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что надеется на пожизненное сохранение иммунитета после прививок от коронавируса вакциной «Спутник V». «У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там 5–10 лет, дольше», — отметил он.

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В центре «Чумакова» отметили, что иммунитет после «КовиВака» сохраняется около восьми месяцев. Показатель «ЭпиВакКороны», по словам разработчика, составляет минимум полгода.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Роспотребнадзор коронавирус вакцина
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