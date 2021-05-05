В Роспотребнадзоре объяснили важность второй дозы вакцины от коронавируса

Только одна доза вакцины от коронавируса защитит человека от инфекции не более, чем на три месяца. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает «РИА Новости».

Он пояснил, что после первой дозы вырабатывается гуморальный иммунитет. «Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2-3 месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины», — указал специалист.

Повторная прививка формирует Т-клеточный иммунитет, который, по словам Горелова, обеспечивает надежную защиту от инфекции. Пропуская вторую прививку, человек «фактически сводит на нет эффективность первой дозы».

Эпидемиолог добавил, что оптимальный срок между двумя дозами вакцин, как правило, составляет до 45 дней, однако в условиях пандемии его сократили до 21 дня.