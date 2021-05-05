Нетаньяху лишился права сформировать правительство Израиля
Истек срок, отведенный премьер-министру Израиля, лидеру партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху на формирование правительственной коалиции по итогам состоявшихся 23 марта досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в Twitter президента Израиля Реувена Ривлина.
«Срок в 28 дней, отведенный <...> премьер-министру Биньямину Нетаньяху для формирования правительства, истек», — уточняется в сообщении.
Как указал Ривлин, незадолго до окончания срока Нетаньяху сообщил канцелярии президента, что не может сформировать правительство, и вернул мандат президенту. Ривлин обсудит с партиями Кнессета (однопалатный парламент Израиля) вопрос формирования правительства.
Как сообщает The Times of Israel, Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства за несколько минут до официального истечения его срока. Издание отмечает, что если президент страны передаст мандат парламенту, у Кнессета будет 21 день, чтобы найти кандидата, который сформирует правительство. Его должны поддержать 61 или более депутатов из 120.