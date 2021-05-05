Нетаньяху лишился права сформировать правительство Израиля

Президент также может передать мандат на формирование кабмина одному из депутатов по итогам консультаций с парламентскими фракциями.

Если правительство так и не будет создано, парламент Израиля распустят, и страну ждут новые выборы, уже пятые с апреля 2019 года.

По итогам выборов в апреле 2019-го ни одна из партий не получила необходимого для формирования правительства большинства, коалицию сформировать также не удалось. Повторные выборы в сентябре того же года провалились, следующие прошли в марте 2020-го.

Тогда Нетаньяху удалось сформировать коалицию со своим главным соперником — блоком партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые»), которую возглавляет бывший глава Генштаба Израиля Бени Ганц. Партии договорились, что будут возглавлять правительство по очереди, и Ганц сменит Нетаньяху на посту премьер-министра в ноябре 2021 года.

Однако затем парламентарии не смогли утвердить бюджет страны на 2021 год, в итоге парламент снова распустили, и назначили новые выборы. Они прошли в конце марта и завершились очередным тупиком. Ни Нетаньяху, ни его оппоненты не смогли получить парламентское большинство.