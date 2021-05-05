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Нетаньяху лишился права сформировать правительство Израиля

Истек срок, отведенный премьер-министру Израиля, лидеру партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху на формирование правительственной коалиции по итогам состоявшихся 23 марта досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в Twitter президента Израиля Реувена Ривлина.

«Срок в 28 дней, отведенный <...> премьер-министру Биньямину Нетаньяху для формирования правительства, истек», — уточняется в сообщении.

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Как указал Ривлин, незадолго до окончания срока Нетаньяху сообщил канцелярии президента, что не может сформировать правительство, и вернул мандат президенту. Ривлин обсудит с партиями Кнессета (однопалатный парламент Израиля) вопрос формирования правительства.

Как сообщает The Times of Israel, Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства за несколько минут до официального истечения его срока. Издание отмечает, что если президент страны передаст мандат парламенту, у Кнессета будет 21 день, чтобы найти кандидата, который сформирует правительство. Его должны поддержать 61 или более депутатов из 120.

Президент также может передать мандат на формирование кабмина одному из депутатов по итогам консультаций с парламентскими фракциями.

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Если правительство так и не будет создано, парламент Израиля распустят, и страну ждут новые выборы, уже пятые с апреля 2019 года.

По итогам выборов в апреле 2019-го ни одна из партий не получила необходимого для формирования правительства большинства, коалицию сформировать также не удалось. Повторные выборы в сентябре того же года провалились, следующие прошли в марте 2020-го.

Тогда Нетаньяху удалось сформировать коалицию со своим главным соперником — блоком партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые»), которую возглавляет бывший глава Генштаба Израиля Бени Ганц. Партии договорились, что будут возглавлять правительство по очереди, и Ганц сменит Нетаньяху на посту премьер-министра в ноябре 2021 года.

Однако затем парламентарии не смогли утвердить бюджет страны на 2021 год, в итоге парламент снова распустили, и назначили новые выборы. Они прошли в конце марта и завершились очередным тупиком. Ни Нетаньяху, ни его оппоненты не смогли получить парламентское большинство.

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