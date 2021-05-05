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В США убивший Флойда экс-офицер попросил о новом судебном разбирательстве

В США экс-полицейский Дерек Шовин, признанный виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, усомнился в объективности своего приговора. Об этом сообщает NBC.

Он подал апелляцию с просьбой провести новое судебное разбирательство по этому делу. Как сообщила адвокат бывшего офицера Эрик Нельсон, широкая досудебная огласка вокруг смерти Флойда помешала вынести справедливый приговор ее клиенту.

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Политика
Дерек Шовин

Поскольку суд не изолировал присяжных и не «убедил их избегать всех средств массовой информации», говорится в апелляции Шовина, выносившие решение по его делу подвергались запугиваниям и давлению на расовой почве.

В общей сложности в заявлении экс-полицейского говорится о восьми злоупотреблениях, допущенных судов. Кроме того, в апелляции утверждается, что расследование дела, которое предшествовало судебному разбирательству, носило предвзятый характер.

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Джо Байден

Коллегия присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) в апреле после десяти часов совещаний признала Шовина виновным по трем пунктам: умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленное убийство и грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть. В команде присяжных были шесть белых женщин, три белых мужчины, четыре чернокожих мужчины, одна чернокожая женщина и две женщины смешанной расы. Сам ветеран полиции заявлял о своей невиновности по всем трем пунктам обвинения.

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Теперь Шовину грозит 40 лет тюрьмы. В то же время, учитывая отсутствие у него судимостей, скорее всего, ему будет назначен тюремный срок от 11 до 15 лет, прогнозировала газета The Wall Street Journal.

Шовин и его коллеги задержали 46-летнего безработного Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая 2020 года по подозрению в использовании фальшивых купюр при попытке расплатиться в магазине. Афроамериканец сопротивлялся полиции, Шовин повалил его на землю и, чтобы тот не мог двигаться, надавил коленом Флойду на шею. В таком положении он продержал Флойда более девяти минут, несмотря на то, что подозреваемый жаловался на то, что задыхается, а затем потерял сознание. В больнице мужчина умер. После этого по США прокатилась череда массовых протестов, которые переросли в массовые беспорядки и погромы по всей стране.

Обвинение заявило, что действия полицейских были чрезмерными и неоправданными. Адвокат Шовина утверждала, что дело происходило в районе, известном как небезопасный для полиции, что и обусловило жесткое поведение офицеров, в том числе Шовина.

США суд афроамериканец
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