В США убивший Флойда экс-офицер попросил о новом судебном разбирательстве

В США экс-полицейский Дерек Шовин, признанный виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, усомнился в объективности своего приговора. Об этом сообщает NBC.

Он подал апелляцию с просьбой провести новое судебное разбирательство по этому делу. Как сообщила адвокат бывшего офицера Эрик Нельсон, широкая досудебная огласка вокруг смерти Флойда помешала вынести справедливый приговор ее клиенту.

Поскольку суд не изолировал присяжных и не «убедил их избегать всех средств массовой информации», говорится в апелляции Шовина, выносившие решение по его делу подвергались запугиваниям и давлению на расовой почве.

В общей сложности в заявлении экс-полицейского говорится о восьми злоупотреблениях, допущенных судов. Кроме того, в апелляции утверждается, что расследование дела, которое предшествовало судебному разбирательству, носило предвзятый характер.