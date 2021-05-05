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Блинкен заявил о необходимости сообща призывать Москву к ответственности

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости добиваться от Москвы соблюдения ею своих международных обязательств. Об этом он написал в Twitter.

«Нам нужно сообща критиковать поведение России, требовать от России ответственности за ее действия и добиваться от Москвы соблюдения своих международных обязательств», — указал Блинкен.

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Энтони Блинкен

Ранее он говорил, что США не хотят эскалации, а стремятся к более стабильным отношениям с Россией, но для этого она должна действовать в том же направлении. Блинкен также отмечал, что Вашингтон ответит, если Москва решит «действовать безрассудно или агрессивно».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что российские власти стремятся нормализовать отношения с США. Он также отмечал, что никто из руководства России не будет позволять Америке либо кому-угодно другому «говорить с Россией с позиции силы».

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