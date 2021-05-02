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Блинкен обсудил «смертоносные» действия России с чешским премьером

Глава Госдепартамента США и премьер-министр Чехии согласились, что странам НАТО необходимо «сохранять единство» в ответ на «дестабилизирующие действия России»
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Alex Edelman / CNP / Global Look Press)

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в телефонном разговоре обсудили действия России на территории Чехии, сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле», — говорится в сообщении.

Блинкен и Бабиш согласились, что странам НАТО необходимо «сохранять единство» в ответ на «дестабилизирующие действия России».

В заявлении Госдепа также говорится, что решение чешского правительства исключить «Росатом» из ядерного тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», а также высылка российских дипломатов из Праги повысили безопасность и Чешской Республики, и всего Североатлантического альянса.

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Чехия объявила о решении исключить «Росатом» из тендера на достройку АЭС «Дукованы» 19 апреля на фоне дипломатического скандала между Москвой и Прагой.

Чешские власти обвинили 18 российских дипломатов в работе на российскую разведку, которую подозревают в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, и выдворили их из страны. Россия ответила высылкой группы чешских дипломатов, после чего глава МИД Чехии Якуб Кулганек объявил о масштабной высылке российских дипломатов и сотрудников посольства из Праги, их количество доведут до численности штата чешской дипмиссии в Москве. К 31 мая штат посольства России в Чехии сократится на 35 дипломатов и 46 работников из числа административно-технического персонала, заявили в МИД России.

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«Численность [работников] посольства Чехии в Москве к этому времени всего сократится на 16 дипломатов, четырех административно-технических сотрудников, 91 на месте принятого сотрудника», — отметили в ведомстве.

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Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. На них хранились боеприпасы, принадлежавшие частным оружейным компаниям. Боеприпасы с этих складов планировалось поставить компании болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, который продавал вооружение на Украину, в Сирию и другие страны. Тогда были уничтожены около 150 т боеприпасов, погибли два человека.

17 апреля власти Чехии объявили в розыск двух предполагаемых сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным чешского МВД, в 2014 году Петров и Боширов по поддельным документам посещали Злинский край, где находится Врбетице. На основании этого чешские власти сделали предположение, что они могут быть причастны к организации взрывов.

Авторы
Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Евгений Калюков Евгений Калюков
Чехия Андрей Бабиш Энтони Блинкен "российская агрессия" Россия
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