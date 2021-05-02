Блинкен обсудил «смертоносные» действия России с чешским премьером

Глава Госдепартамента США и премьер-министр Чехии согласились, что странам НАТО необходимо «сохранять единство» в ответ на «дестабилизирующие действия России»

Энтони Блинкен (Фото: Alex Edelman / CNP / Global Look Press)

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в телефонном разговоре обсудили действия России на территории Чехии, сообщается на сайте Госдепартамента США.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чешской Республикой в ее мужественном ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле», — говорится в сообщении.

Блинкен и Бабиш согласились, что странам НАТО необходимо «сохранять единство» в ответ на «дестабилизирующие действия России».

В заявлении Госдепа также говорится, что решение чешского правительства исключить «Росатом» из ядерного тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», а также высылка российских дипломатов из Праги повысили безопасность и Чешской Республики, и всего Североатлантического альянса.