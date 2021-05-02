Блинкен обсудил «смертоносные» действия России с чешским премьером

Чехия объявила о решении исключить «Росатом» из тендера на достройку АЭС «Дукованы» 19 апреля на фоне дипломатического скандала между Москвой и Прагой.
Чешские власти обвинили 18 российских дипломатов в работе на российскую разведку, которую подозревают в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, и выдворили их из страны. Россия ответила высылкой группы чешских дипломатов, после чего глава МИД Чехии Якуб Кулганек объявил о масштабной высылке российских дипломатов и сотрудников посольства из Праги, их количество доведут до численности штата чешской дипмиссии в Москве. К 31 мая штат посольства России в Чехии сократится на 35 дипломатов и 46 работников из числа административно-технического персонала, заявили в МИД России.
«Численность [работников] посольства Чехии в Москве к этому времени всего сократится на 16 дипломатов, четырех административно-технических сотрудников, 91 на месте принятого сотрудника», — отметили в ведомстве.
Взрывы на складах в деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. На них хранились боеприпасы, принадлежавшие частным оружейным компаниям. Боеприпасы с этих складов планировалось поставить компании болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, который продавал вооружение на Украину, в Сирию и другие страны. Тогда были уничтожены около 150 т боеприпасов, погибли два человека.
17 апреля власти Чехии объявили в розыск двух предполагаемых сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным чешского МВД, в 2014 году Петров и Боширов по поддельным документам посещали Злинский край, где находится Врбетице. На основании этого чешские власти сделали предположение, что они могут быть причастны к организации взрывов.