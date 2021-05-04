США напомнили главе МИД Германии о своей позиции по «Северному потоку-2»

В марте Блинкен уже обсуждал с Маасом «Северный поток-2» и отмечал, что Вашингтон выступает против его запуска.

С 1 января 2021 года вступили в силу новые санкции, принятые конгрессом США в отношении проекта газопровода. В частности, они предусматривают запрет на участие в проекте компаний, которые предоставляют страховые и сертификационные услуги.

В Германии, в свою очередь, неоднократно негативно оценивали санкции США. В январе 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель назвала их неуместным инструментом внешней политики. Она также выражала надежду на то, что смена администрации в США приведет к установлению более конструктивных отношений между Вашингтоном и Берлином.