США напомнили главе МИД Германии о своей позиции по «Северному потоку-2»
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Лондоне с главой МИД ФРГ Хайко Маасом напомнил, что Вашингтон «решительно выступает» против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.
«Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода «Северный поток-2», — говорится в сообщении.
Также в Госдепе сообщили, что в ходе встречи Блинкен и Маас отметили важность трансатлантического партнерства перед лицом «дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана».