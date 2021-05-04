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США напомнили главе МИД Германии о своей позиции по «Северному потоку-2»

Энтони Блинкен и Хайко Маас
Энтони Блинкен и Хайко Маас (Фото: Felix Zahn / photothek.net via imago-images.de / Global Look Press)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Лондоне с главой МИД ФРГ Хайко Маасом напомнил, что Вашингтон «решительно выступает» против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

«Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода «Северный поток-2», — говорится в сообщении.

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Фото:Stefan Sauer/dpa / Global Look Press

Также в Госдепе сообщили, что в ходе встречи Блинкен и Маас отметили важность трансатлантического партнерства перед лицом «дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана».

В марте Блинкен уже обсуждал с Маасом «Северный поток-2» и отмечал, что Вашингтон выступает против его запуска.

С 1 января 2021 года вступили в силу новые санкции, принятые конгрессом США в отношении проекта газопровода. В частности, они предусматривают запрет на участие в проекте компаний, которые предоставляют страховые и сертификационные услуги.

В Германии, в свою очередь, неоднократно негативно оценивали санкции США. В январе 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель назвала их неуместным инструментом внешней политики. Она также выражала надежду на то, что смена администрации в США приведет к установлению более конструктивных отношений между Вашингтоном и Берлином.

Северный поток-2 Nord Stream 2 Энтони Блинкен США Хайко Маас Германия
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