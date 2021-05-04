Мурашко назвал текущую ситуацию с коронавирусом в России напряженной

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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной, поэтому региональные власти должны сами принимать решение о смягчении ограничений в зависимости от эпидемиологической обстановки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с регионами по вопросам борьбы с COVID-19.

Мурашко подчеркнул, что важно продолжать формирование коллективного иммунитета и вакцинацию граждан из групп высокого риска течения COVID-19.

«Пожилые граждане и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, были и остаются нашим главным приоритетом», — отметил он. Для таких пациентов Мурашко предложил вакцинироваться перед выпиской пациентов со стационарного лечения.

18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что на 23 апреля более 11 млн россиян привились по меньшей мере одной дозой вакцины, а 6,8 млн россиян получили две дозы.