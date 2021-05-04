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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко назвал текущую ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной, поэтому региональные власти должны сами принимать решение о смягчении ограничений в зависимости от эпидемиологической обстановки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с регионами по вопросам борьбы с COVID-19.

Мурашко подчеркнул, что важно продолжать формирование коллективного иммунитета и вакцинацию граждан из групп высокого риска течения COVID-19.

«Пожилые граждане и пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, были и остаются нашим главным приоритетом», — отметил он. Для таких пациентов Мурашко предложил вакцинироваться перед выпиской пациентов со стационарного лечения.

18 января началась массовая вакцинация россиян от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что на 23 апреля более 11 млн россиян привились по меньшей мере одной дозой вакцины, а 6,8 млн россиян получили две дозы.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

30 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова называла ситуацию с коронавирусом в России стабильной. Однако, по ее словам, она может осложниться, если россияне перестанут соблюдать меры предосторожности во время майских праздников. В ведомстве рекомендовали провести праздничные дни за городом или на даче в кругу семьи.

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По данным оперштаба, в России за сутки выявлено 7,7 тыс. новых заболевших COVID-19, еще 337 человек умерли. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 4,8 млн случаев заражения и 111 тыс. погибших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Михаил Мурашко Минздрав коронавирус COVID-19
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