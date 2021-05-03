Премьер Чехии убедил главу Минюста в одной версии взрывов во Врбетице

Фото: Dalibor Gluck / CTK / Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш убедил главу Минюста Марию Бенешову в единственно возможной версии взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, передает телеканал České noviny.

«Я пригласил министра Бенешову, мы обсудили с ней инцидент во Врбетице. В итоге мы сошлись в том, что существует только одна версия», — рассказал Бабиш.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек пояснил, что у Бенешовой не было доступа к актуальной информации, поскольку она не входила в комитеты по разведке.

Взрывы на складах с боеприпасами в деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. Боеприпасы планировалось поставить компании болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, который занимался продажей вооружения на Украину и в Сирию.