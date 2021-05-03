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Премьер Чехии убедил главу Минюста в одной версии взрывов во Врбетице

Фото: Dalibor Gluck / CTK / Global Look Press
Фото: Dalibor Gluck / CTK / Global Look Press

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш убедил главу Минюста Марию Бенешову в единственно возможной версии взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, передает телеканал České noviny.

«Я пригласил министра Бенешову, мы обсудили с ней инцидент во Врбетице. В итоге мы сошлись в том, что существует только одна версия», — рассказал Бабиш.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек пояснил, что у Бенешовой не было доступа к актуальной информации, поскольку она не входила в комитеты по разведке.

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Мария Бенешова

Взрывы на складах с боеприпасами в деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. Боеприпасы планировалось поставить компании болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, который занимался продажей вооружения на Украину и в Сирию.

В апреле 2021 года чешские власти объявили в розыск двух предполагаемых сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по данным чешского МВД, в 2014 году по поддельным документам посетили Злинский край, где находится Врбетице.

В результате чешские власти сделали предположение, что российские спецслужбы причастны к организации взрывов. Обвинения против России вызвали дипломатический скандал и привели к массовой высылке дипломатов.

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Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил о двух версиях взрыва на складе во Врбетице. Согласно первой версии, к произошедшему причастны иностранные спецслужбы, согласно второй — взрывы произошли из-за неосторожного обращения с оружием.

Однако Бабиш опроверг слова Земана, подчеркнув, что у властей есть лишь одна версия взрыва на складах — о причастности российских спецслужб.

Бенешова, в свою очередь, заявила, что существует больше версий инцидента. Однако после ее слов первый заместитель лидера одной из ведущих партий Чехии — Гражданской демократической партии (Občanská demokratická strana, ODS) — Збынек Станюра потребовал уволить чиновницу.

Чехия премьер-министр Минюст версия взрывы
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