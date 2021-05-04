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Технологии и медиа ,  
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ФАС одобрила операторам связи соглашение по построению сетей 5G

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press
Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба одобрила заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G для «Ростелекома», «Башинформсвязи», «ВымпелКома» и «МегаФона». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В сообщении говорится, что если соглашение будет реализовано, то все участники рынка подвижной радиотелефонной связи получат равный доступ к радиочастотам.

МТС включила в Москве первую в стране пилотную сеть 5G для пользователей
Технологии и медиа
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

В марте в Москве появилась первая в стране пилотная сеть 5G, которая уже заработала в 14 локациях города и пока что доступна некоторым пользователям оператора сети МТС. Владельцы устройств, поддерживающих 5G, могут бесплатно воспользоваться безлимитным интернетом скоростью до 1,5 Гбит/cек.

В ноябре 2020 года президиум правительственной комиссии утвердил «дорожную карту» развития 5G-сетей в России, согласно которой к 2024 году как минимум в десяти городах-миллионниках должны появиться сети 5G.

ФАС России 5G "Ростелеком ВымпелКом МегаФон
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