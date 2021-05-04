В церкви святых Петра и Павла в Лилле произошел пожар

В церкви Святых Петра и Павла и в городе Лилль произошел пожар, сообщил в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Выражаем поддержку пожарным Департамента пожарно-спасательной службы региона Нор, которые сейчас борются с пожаром в церкви Святых Петра и Павла в Ваземмесе в Лилле. По моей просьбе туда едет префект. Выражаю солидарность с Лиллем и католиками», — указал Дарманен.

Местное издание La Voix du Nord сообщает, что возгорание началось 3 мая примерно в 20:00 по местному времени (21:00 мск) в ризнице в задней части храма. В его тушении приняли участие более 60 спасателей. По данным департамента, в тушении пожара были задействованы три пожарные машины.