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Кремль отказался считать идею о лишении гражданства «пионерской»

Дмитрий Песков считает идею о лишении россиян гражданства за призывы к санкциям интересной и не исключает, что она будет в будущем обсуждаться
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение режиссера и общественного деятеля Никиты Михалкова лишать российского гражданства тех, кто призывает к санкциям против России.

«Подобная инициатива не является пионерской, первым ее высказал предприниматель Дерипаска [Олег]. Он, правда, не говорил о таком суровом наказании. Но говорил о том, что это должно быть уголовно наказуемо, приравниваться к уголовно наказуемому преступлению... Когда мы живем во время, когда сплошь и рядом происходят злоупотребления разного рода рестрикциями, то, конечно, эта тема весьма актуальна... Сама тема, безусловно, интересная, и то, что она будет обсуждаться, вот это я допускаю», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

Идея Михалкова противоречит Конституции России. Ст. 6 Конституции гласит, что гражданина России нельзя лишить гражданства или права изменить его. Единственная возможность этого существует в том случае, если человек, получивший гражданство России, предоставил при этом подложные документы или сообщил заведомо ложные данные о себе (ст. 22 закона «О гражданстве Российской Федерации»). С 2017 года также действуют поправки в закон о гражданстве, согласно которым решение о выдаче российского паспорта может быть отменено для осужденных за преступления экстремистской и террористической направленностей.

Михалков предложил лишать российского гражданства за призывы к санкциям
Политика
<p>Никита Михалков</p>

Михалков заявлял в интервью телеканалу «Россия 24», что считает появление в российском законодательстве нормы о лишении гражданства допустимой, если она будет четко регламентирована. Он объяснил свою позицию тем, что это «позволит избежать всяких тюрем и лагерей».

Норма о лишении гражданства существовала в советском законодательстве. Паспорта СССР можно было лишить за действия, «порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности».

В 2018 году Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за помощь во введении ограничений в отношении страны. До второго чтения за несколько лет законопроект так и не дошел, дата его нового рассмотрения не назначена.

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