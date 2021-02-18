Кремль отказался считать идею о лишении гражданства «пионерской»

Дмитрий Песков считает идею о лишении россиян гражданства за призывы к санкциям интересной и не исключает, что она будет в будущем обсуждаться

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение режиссера и общественного деятеля Никиты Михалкова лишать российского гражданства тех, кто призывает к санкциям против России.

«Подобная инициатива не является пионерской, первым ее высказал предприниматель Дерипаска [Олег]. Он, правда, не говорил о таком суровом наказании. Но говорил о том, что это должно быть уголовно наказуемо, приравниваться к уголовно наказуемому преступлению... Когда мы живем во время, когда сплошь и рядом происходят злоупотребления разного рода рестрикциями, то, конечно, эта тема весьма актуальна... Сама тема, безусловно, интересная, и то, что она будет обсуждаться, вот это я допускаю», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

Идея Михалкова противоречит Конституции России. Ст. 6 Конституции гласит, что гражданина России нельзя лишить гражданства или права изменить его. Единственная возможность этого существует в том случае, если человек, получивший гражданство России, предоставил при этом подложные документы или сообщил заведомо ложные данные о себе (ст. 22 закона «О гражданстве Российской Федерации»). С 2017 года также действуют поправки в закон о гражданстве, согласно которым решение о выдаче российского паспорта может быть отменено для осужденных за преступления экстремистской и террористической направленностей.

Михалков заявлял в интервью телеканалу «Россия 24», что считает появление в российском законодательстве нормы о лишении гражданства допустимой, если она будет четко регламентирована. Он объяснил свою позицию тем, что это «позволит избежать всяких тюрем и лагерей».