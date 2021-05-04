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Политика ,  
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Неизвестный пытался прорваться на территорию штаб-квартиры ЦРУ

В американском районе Лэнгли в штате Вирджиния полиция ранила неизвестного, который пытался проникнуть на территорию штаб-квартиры ЦРУ. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление ведомства.

«Координируя действия с нашими партнерами в местных правоохранительных органах, мы решаем проблему безопасности за пределами охраняемого периметра штаб-квартиры ЦРУ у наших главных ворот», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, неизвестный пытался попасть на территорию штаб-квартиры. Охрана вначале вела с ним переговоры. Затем в дело вмешались сотрудники ФБР, которые открыли огонь по неизвестному. Нарушителя ранили, а затем госпитализировали.

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В начале апреля неизвестный мужчина врезался на автомобиле в ограждение комплекса на Капитолийском холме в Вашингтоне, где находится здание американского парламента. После этого он напал на сотрудников полиции.

В результате нападения тогда погиб один полицейский. По нападавшему открыли огонь. Он умер в больнице.

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