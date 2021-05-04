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Пандемия коронавируса ,  
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Первая партия российской вакцины от COVID «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку

В Шри-Ланку поступила первая партия российской вакцины от коронавируса производства Центра им. Н.Ф. Гамалеи «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter препарата.

«Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку», — говорится в сообщении.

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Общество
Коломбо, Шри-Ланка

Российские препарат власти Шри-Ланки одобрили в начале марта. Местный портал Newsfirst указывал, что Россия согласилась безвозмездно предоставить ланкийской стороне 300 тыс. доз вакцины.

В конце марта власти Шри-Ланки договорились с Россией о закупке 7 млн доз «Спутника V». Общая сумма контракта составила $69,65 млн. Сумма одной дозы — $9,95. 6 апреля правительство страны приняло решение закупить еще 6 млн доз препарата по тем же ценам.

По данным Центра эпидемиологии Министерства здравоохранения Шри-Ланки, за весь период пандемии в стране зарегистрировано 113 676 случаев заражения коронавирусом, 98 209 случаев выздоровления и 696 летальных исходов.

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В стране сейчас зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» и Covishield — локальное название препарат AstraZeneca производства Оксфордского университета. Первую дозу вакцины получили уже 928 107 жителей Шри-Ланки. Полностью привился 96 871 человек.

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Источник: JHU
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