Первая партия российской вакцины от COVID «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку

В Шри-Ланку поступила первая партия российской вакцины от коронавируса производства Центра им. Н.Ф. Гамалеи «Спутник V». Об этом сообщается в Twitter препарата.

«Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку», — говорится в сообщении.

Российские препарат власти Шри-Ланки одобрили в начале марта. Местный портал Newsfirst указывал, что Россия согласилась безвозмездно предоставить ланкийской стороне 300 тыс. доз вакцины.

В конце марта власти Шри-Ланки договорились с Россией о закупке 7 млн доз «Спутника V». Общая сумма контракта составила $69,65 млн. Сумма одной дозы — $9,95. 6 апреля правительство страны приняло решение закупить еще 6 млн доз препарата по тем же ценам.