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В Колумбии в ходе протестов задержали почти 850 человек

В ходе антиправительственных протестов, проходящих сразу в нескольких колумбийских городах, задержаны 846 человек, передает издание El Pais со ссылкой на заявление министра национальной обороны страны Диего Молано.

Протесты проходят уже шестой день в крупнейших городах Колумбии — Боготе, Медельине, Кали и Перейре. Протестующие недовольным прошедшей в стране налоговой реформой

«Это вандалы, совершающие умышленные акты. Их организовали и профинансировали диссидентские группы из FARC и ELN, стремящиеся дестабилизировать обстановку в стране», — сказал министр. Речь идет о леворадикальных организациях «Революционные вооруженные силы Колумбии» и «Армии национального освобождения», ведущих вооруженную борьбу с центральными властями.

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По словам министра, свои акции протестующие организовывают через мессенджеры WhatsApp и Telegram.

Участников акций Молано назвал «террористами». По его словам, в результате их действий был убит один капитан полиции, ранены 540 правоохранителей и 306 гражданских лиц. Молано указал, что протестующие нанесли повреждения 94 банкам, 254 магазинам, 14 платным дорогам, четырем статуям, 69 транспортным станциям, 36 банкоматам.

BBC со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека в Колумбии сообщает, что всего за время протестов погибли 16 мирных жителей и один полицейский. При этом профсоюз работников образования сообщил изданию о 1 089 случаях насилия со стороны правоохранителей, в том числе 726 произвольных задержаний, 27 убийств и шесть актов сексуального насилия.

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15 апреля колумбийские власти представили план преобразований в налоговой сфере. Среди предложенных мер — расширение базы налогоплательщиков, затрагивающее тех, чей доход составляет $700 в месяц и выше.

Кроме того, план предполагал расширение товаров и услуг, на которые распространяется налог на добавленную стоимость (НДС), а также незначительное увеличение налога на богатых. За счет собранных денег правительство хотело покрыть долги и разработать программы помощи беднейшим слоям населения.

28 апреля в Колумбии начались протесты. Протестующие требовали отмены налоговой реформы, считая ее несвоевременной в условиях пандемии коронавируса. 2 мая президент Колумбии Иван Дуке заявил об отказе от преобразований. Это произошло на четвертый день протестов.

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