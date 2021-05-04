В Колумбии в ходе протестов задержали почти 850 человек

В ходе антиправительственных протестов, проходящих сразу в нескольких колумбийских городах, задержаны 846 человек, передает издание El Pais со ссылкой на заявление министра национальной обороны страны Диего Молано.

Протесты проходят уже шестой день в крупнейших городах Колумбии — Боготе, Медельине, Кали и Перейре. Протестующие недовольным прошедшей в стране налоговой реформой

«Это вандалы, совершающие умышленные акты. Их организовали и профинансировали диссидентские группы из FARC и ELN, стремящиеся дестабилизировать обстановку в стране», — сказал министр. Речь идет о леворадикальных организациях «Революционные вооруженные силы Колумбии» и «Армии национального освобождения», ведущих вооруженную борьбу с центральными властями.

По словам министра, свои акции протестующие организовывают через мессенджеры WhatsApp и Telegram.