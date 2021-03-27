Facebook сообщил о заморозке страницы президента Венесуэлы Мадуро

Николас Мадуро (Фото: Ariana Cubillos / AP)

Социальная сеть Facebook заморозила страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро за нарушение правил распространения информации о коронавирусе, которые предусматривает соцсеть. Об этом сообщил представитель компании, передает Reuters.

В Facebook уточнили, что Мадуро в январе опубликовал видео, в котором описывает лекарство карвативир как способ вылечиться от COVID-19.

«Мы следуем руководству ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), которая утверждает, что сейчас нет лекарства, способного вылечить вирус», — сказал представитель компании. По его словам, страница венесуэльского президента будет заморожена на месяц. В течение этого времени информация на ней будет доступна только для чтения.

В январе Мадуро выложил видео, где сообщил о лечебных свойствах карвативира — лекарства на основе тимьяна. Президент Венесуэлы назвал препарат «чудодейственными каплями Хосе Грегорио Эрнандеса» — венесуэльского врача, жившего на рубеже XIX и XX веков. По мнению Мадуро, лекарство «на 100% нейтрализует коронавирус».