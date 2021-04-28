Из-за коронавируса организаторы отменили проведение фестиваля Burning Man

Фестиваль Burning Man, который ежегодно проводится в пустыне Блэк Рок в штате Невада, в этом году вновь отменен из-за коронавируса. Об этом организаторы сообщили на сайте фестиваля.

«Хотя здесь, в Соединенных Штатах, может показаться, что гора спала с плеч и виден свет в конце туннеля, мы все еще находимся в состоянии пандемии, и неопределенность, которую надо преодолеть, преодолеть за оставшееся время мы не сможем преодолеть. Мы решили нацелиться на Black Rock City 2022», — говорится в сообщении.

Burning Man — фестиваль, который посвящен современному искусству и самовыражению. Его проводят каждый год, начиная с 1986-го. В рамках фестиваля участники устанавливают произведения современного искусства, а под конец по традиции сжигают гигантскую деревянную человеческую фигуру.

В прошлом году фестиваль тоже пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Тогда участникам вернули деньги за билеты, но попросили пожертвовать средства на поддержание проекта в условиях кризиса.