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Пандемия коронавируса ,  
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Из-за коронавируса организаторы отменили проведение фестиваля Burning Man

Фестиваль Burning Man, который ежегодно проводится в пустыне Блэк Рок в штате Невада, в этом году вновь отменен из-за коронавируса. Об этом организаторы сообщили на сайте фестиваля.

«Хотя здесь, в Соединенных Штатах, может показаться, что гора спала с плеч и виден свет в конце туннеля, мы все еще находимся в состоянии пандемии, и неопределенность, которую надо преодолеть, преодолеть за оставшееся время мы не сможем преодолеть. Мы решили нацелиться на Black Rock City 2022», — говорится в сообщении.

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Burning Man — фестиваль, который посвящен современному искусству и самовыражению. Его проводят каждый год, начиная с 1986-го. В рамках фестиваля участники устанавливают произведения современного искусства, а под конец по традиции сжигают гигантскую деревянную человеческую фигуру.

В прошлом году фестиваль тоже пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Тогда участникам вернули деньги за билеты, но попросили пожертвовать средства на поддержание проекта в условиях кризиса.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), за последние сутки в стране зафиксирован 38 201 новый случай заболевания коронавирусом и 492 летальных исхода. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 31,9 млн человек, число умерших — 569 771.

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Источник: JHU
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фестиваль США Невада коронавирус
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