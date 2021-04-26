Аналитики заявили о росте спроса на туризм по России на 85% за два года

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

За прошедшие два года спрос на внутренние направления в России вырос на 85%, следует из данных Aviasales по бронированию авиабилетов.

По результатам опроса 2960 пользователей приложения Viber и анализа бронирований на Aviasales, при выборе направления 54% российских граждан руководствовались возможностью сэкономить, 41% исходили из актиковидных мер и безопасных условий поездки.

Только 5% россиян выбрали на майские праздники поездку за границу: из них 44% отдавали предпочтение странам, где нет карантина. Для 31% пользователей значение имела стабильная ситуация с пандемией, а для 29% — возможность получить визу. В меньшей степени респондентов волновало разрешение на въезд для вакцинированных туристов.

При планировании путешествия чуть менее половины участников опроса (47%) заявили, что хотели бы сохранить прежний уровень трат, что и раньше. Треть туристов (32%) намерены уменьшить свои расходы, при этом 21% готовы в 2021 году платить за отдых больше.

С началом пандемии в России в марте 2020 года власти приостановили международные регулярные и чартерные рейсы. Постепенное снятие ограничений началось летом 2020 года.

На прошлой неделе Россия договорилась о возобновлении авиасообщения с Египтом.