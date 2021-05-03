Пашинян сделал прививку от коронавируса

Видео: nikol.pashinyan / Facebook

Video

Иcполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав видео.

«Сегодня с Анной сделали прививку от коронавируса. Призываем наших граждан активно применять поликлиники и делать прививки», — говорится в подписи к видеозаписи.

На кадрах видно, как и.о. премьер-министра страны с супругой приехали в медучреждение. Врачи измерили им давление, после чего ввели препарат. Какой вакциной привились Пашинян и Акопян не уточняется.