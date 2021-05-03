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Пашинян сделал прививку от коронавируса

Видео: nikol.pashinyan / Facebook
Видео: nikol.pashinyan / Facebook
Video

Иcполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав видео.

«Сегодня с Анной сделали прививку от коронавируса. Призываем наших граждан активно применять поликлиники и делать прививки», — говорится в подписи к видеозаписи.

На кадрах видно, как и.о. премьер-министра страны с супругой приехали в медучреждение. Врачи измерили им давление, после чего ввели препарат. Какой вакциной привились Пашинян и Акопян не уточняется.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Он обратил внимание граждан на то, что во второй половине 2021 года ведущие страны с большой долей вероятности введут ограничения для непривитых.

В начале февраля Минздрав Армении одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Первую партию российской вакцины из 15 тыс. доз доставили в Армению 8 апреля. Помимо «Спутника V» в стране одобрено использование еще двух вакцин — AstraZeneca и Pfizer.

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В Армении в рамках борьбы с коронавирусом до 11 июля объявлен карантин. По данным Минздрава страны, на 3 мая подтверждено более 217 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них свыше 200 тыс. человек выздоровели и 4,1 тыс. умерли. Суточный прирост составил 145 пациентов.

Никол Пашинян 25 апреля объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Армении.

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Источник: JHU
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Никол Пашинян прививка коронавирус
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